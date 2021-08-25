Michoacán, referente nacional en el derecho a decidir y el aborto seguro: Seimujer
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El Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV) es la red de medios públicos del Estado de Michoacán, México. Creado en 1984, su objetivo principal es transmitir contenidos educativos, culturales, científicos y de interés social, además de brindar cobertura a las noticias locales y actividades de la región.
El Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV) es la red de medios públicos del Estado de Michoacán, México. Creado en 1984, su objetivo principal es transmitir contenidos educativos, culturales, científicos y de interés social, además de brindar cobertura a las noticias locales y actividades de la región.
El Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV) es la red de medios públicos del Estado de Michoacán, México. Creado en 1984, su objetivo principal es transmitir contenidos educativos, culturales, científicos y de interés social, además de brindar cobertura a las noticias locales y actividades de la región.
El Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV) es la red de medios públicos del Estado de Michoacán, México. Creado en 1984, su objetivo principal es transmitir contenidos educativos, culturales, científicos y de interés social, además de brindar cobertura a las noticias locales y actividades de la región.
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